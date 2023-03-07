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اقتحام مخيم جنين.. اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال+ فيديو

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين جنوب شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، بعد اكتشاف وجود القوات الخاصة بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة اقتحمت المخيم ومنطقة شارع مهيوب، متخفية في باص نقليات، وحاصرت منزلا في أطراف المخيم جنين.

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وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه المنزل المحاصر.

استشهد شاب وأصيب عدد آخر بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد محمد وائل غزاوي ( ٢٦ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين، وإصابة 5 آخرين بجراح.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية.

و تحاصر قوات الاحتلال منزلًا، فيما تدور اشتباكات مسلحة مع مقاومين على أطراف مخيم جنين.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية في بداية اقتحام الاحتلال عن أن الهدف هو اغتيال منفذ عملية حوارة في نابلس الأسبوع الماضي.

لكن صحيفة مكور ريشون نقلا عن المراسل العسكري : لا تأكيد حتى الان حول وجود منفذ عملية حوارة بين المستهدفين ويجري التأكد من الهويات.

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