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رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم

رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

إعتبر الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي أن امتلاك الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، الطاقات البشرية والتعداد السكاني الكبير والموارد والثروات الطبيعية الزاخرة، منح هذه المنظمة قدرات هائلة للقيام بدور فاعل في مواجهة النزعات الأحادية وبناء تقارب إقليمي ودولي.

العالم - إيران

الرئيس رئيسي قال ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء في طهران، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي جانغ مينغ.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "التحاق إيران بهذه المنظمة الاقتصادية، إذ شكّل انطلاقة لتحقيق مزيد من التعاون الإقليمي، يصب في تعزيز الأواصر التجارية بين الدول الأعضاء".

ودعا رئيسي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي إلى تبادل الخبرات والتعامل البناء أكثر فأكثر، وبما يسهم في تدعيم البنية الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري داخل المنظمة.

ومضى إلى القول: بعد انضمام الجمهورية الإسلامية الرسمي إلى المنظمة، ينبغي للتعاون بين امانة المنظمة والمسؤولين الإيرانيين أن يؤدي إلى التعويض على التخلفات السابقة فيما يخص تنفيذ الاتفاقات، وزيادة التعاون الثنائي وصولا إلى المستوى المطلوب.

ودعا رئيسي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي إلى تبادل الخبرات والتعامل البنّاء أكثر فأكثر، وبما يسهم في تدعيم البنىة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري داخل المنظمة.

ومضى إلى القول: بعد انضمام الجمهورية الإسلامية الرسمي إلى هذه المنظمة، ينبغي بناء تعاون بين أمانة المنظمة والمسؤولين الإيرانيين بالشكل الذي يؤدي إلى التعويض على التخلفات السابقة فيما يخص تنفيذ الاتفاقات وزيادة التعاون الثنائي وصولا إلى المستوى المطلوب.

إلى ذلك أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي، أن اقتراحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تطوير هيكلة المنظمة، دخلت حيز المتابعة.

مينغ قدم خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، تقريرا حول سير انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي وعلاقاتها الجيدة مع الدول الأعضاء.

وأعرب الأمين العام لمظمة شنغهاي الاقتصادية، عن ثقته بان "إيران الحضارية والعريقة" تستطيع أن تلعب دورا فاعلا وبناء في سياق تعزيز دور المنظمة وتحقيق أهدافها المرجوة.

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