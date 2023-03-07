رئيس وزراء العراق يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع أمريكا

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد.

وأشار السوداني إلى نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة، مؤكداً أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.

ونوه السوداني، بدور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.