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مصادر فلسطينية: إعلان الإضراب الشامل غداً في نابلس حداداً على أرواح شهداء جنين

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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