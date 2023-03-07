وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى تركيا

العالم - ايران

وتوجه وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ، مساء الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة على خلفية الزلزال الذي ضرب هذا البلد.

ومن المقرر ان يلتقي امير عبداللهيان خلال زيارته الى تركيا مع نظيره التركي ومسؤولين آخرين في هذا البلد .

كما سيزور حسين أميرعبداللهيان المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا خلال هذه الزيارة.

واصدرت وزارة الخارجية التركية مساء الثلاثاء بيانا حول زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبداللهيان.

وقالت الوزارة في البيان ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان سيقوز بزيارة تركيا يوم الاربعاء 8 مارس/آذار الجاري.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية ، فان زيارة امير عبداللهيان تهدف الى الاعراب عن المواسة والتضامن مع تركيا اثر الزلزال العنيف الاخير الذي ضرب مدينة قهرمان مرعش.

واضافت ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان سيلتقي في هذه الزيارة نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو ويزر مدينة آديامان.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اجرى اتصال هاتفيا مع نظيره التركي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير /شباط الماضي ادى الى مقتل واصابة عشرات الآلاف من الاشخاص والحاق دمار واسع بالمدن والقرى في المنطقة.