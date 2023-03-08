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السعودية: منفتحون على الحوار مع إيران وعودة دمشق للحضن العربي

السعودية: منفتحون على الحوار مع إيران وعودة دمشق للحضن العربي
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، لافتا إلى أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

العالم - السعودية

وفي تصريحات له، قال الأمير فيصل بن فرحان: "منفتحون على الحوار مع إيران"، زاعما أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك"، وادعى أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولا".

وكانت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان قد أكدت أن دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية، حيث "كانت سوريا منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية".

وجاء هذا التصريح في مقابلةمع المستشارة السورية، في معرض ردها على سؤال بخصوص العلاقات بين سوريا والسعودية.

وأضافت شعبان أنه وعلى الرغم من كل ما حصل في فترة الأزمة السورية، "لا يزال الرئيس الأسد مؤمنا بعلاقات جيدة مع الدول العربية نظرا لأن مصير العرب واحد".

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