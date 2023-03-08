المفوضية الأوروبية تعلن حشد 12 مليار يورو حتى الآن كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

العالم - أوروبا

وقالت فون دير لاين، الثلاثاء في مؤتمر صحافي من كندا مع رئيس الوزراء، جاستين ترودو، إن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألفاً من القوات الأوكرانية في نهاية العام الجاري".

من جهته، أكّد ترودو مواصلة بلاده دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ستضم ذخيرة بشكل أساسي.

و أعلنت الأسبوع الماضي، وزارة الدفاع الأميركية أنّها ستقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية جديدة تصل قيمتها إلى 460 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ "هيمارس"، وأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وبهذا الرقم، بلغت المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي قدمتها إدارة بايدن منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير من العام 2022 نحو 30 مليار دولار.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد حذّرت، في وقتٍ سابق، من أنّ الجيش الأميركي واجه "انخفاضاً حاداً في ترسانته" بسبب الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

يذكر أنّ هذا الدعم الأميركي الكبير لكييف تقابله معارضة شعبية، إذ أظهر استطلاع للرأي تراجع تأييد الجمهور الأميركي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة.