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ماذا قال السوداني بشأن الزيارات المليونية في محافظة كربلاء؟

ماذا قال السوداني بشأن الزيارات المليونية في محافظة كربلاء؟
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، أن ما تشهده محافظة كربلاء من زيارات مليونية، تضع الحكومة أمام مسؤولية تنفيذ خطط طويلة الأمد فيها.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني، أن الاخير "اطلع ميدانياً، على الخطة الأمنية والخدمية المعدة لخدمة الزائرين الذين يؤدون مراسم الزيارة الشعبانية في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة، التي وصلها بعد منتصف ليلة الأربعاء".

وأضاف، أن "السوداني تابع سير تنفيذ الخطط الموضوعة، واستمع إلى شرح مفصل عنها، كما عقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين ومسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء، وأشاد سيادته بالخطط المعدة، مثمنا عمل المحافظة والقيادات الأمنية فيها".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أنّ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة، التي تنفذ هذا العام، تجري بانسيابية عالية، وبدون قطوعات"، مؤكدا أن "تقديم الخدمة للزائرين واجب، وأن ما تشهده المحافظة من زيارات مليونية، تضع الحكومة أمام مسؤولية تنفيذ خطط طويلة الأمد فيها".

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