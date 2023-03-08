افتتاح مستشفى ذكي وعملاق في طهران في الذكرى العطرة لميلاد الامام المهدي (عج)

العالم - ايران

وهذا المستشفى هو افضل مستشفيات ايران وتم انشاؤه ضمن مشروع وطني عملاق وفيه 1000 سرير يشمل 522 سريرا لرقود المرضى العاديين و204 أسرة لرقود مرضى الحالات الخاصة و110 أسرة في قسم الطوارئ و42 سريرا لرقود مرضى قسم الجراحة العامة ، وهو مشروع استشفائي فريد من نوعه.

وتبلغ مساحة هذا المستشفى 108 آلاف متر مربع ما يوفر مساحة مناسبة لكل سرير من أسرة المرضى، وفيه مهبط للمروحيات وتم تجهيزه بمعدات متطورة وفائقة الحداثة .

ويحوي هذا المستشفى اكبر عدد من أسرة ICU و CCU (العناية المتوسطة والعناية المركزة) كما يحوي على 110 أسرة لقسم الطوارئ وهو كاف لمستشفى لوحده.

ويبلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية في هذا المستشفى 380 شخصا في اقسام متعددة لا نظير لها في ايران والمنطقة.

ويمكن اجراء اصعب واهم العمليات الجراحية في هذا المستشفى مثل زراعة الكبد وجراحة قاعدة الجمجمة بواسطة احدث المعدات المتطورة ونخبة من الاطباء والعلماء.

ويمتاز ايضا بهندسة معمارية حديثة وفندقة متطورة ونظام تقديم الخدمات والرعاية الطبية فيه هو نظام ذكي بالكامل ويعتمد على التكنولوجيا.

وهذا المستشفى هو مستشفى حكومي ويكشف عن اهتمام الحكومة الايرانية بقطاع الاستشفاء الحكومي.