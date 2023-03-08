وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركي في أنقرة

العالم - ايران

وكان امير عبداللهيان قد وصل إلى أنقرة فجر اليوم الأربعاء، من أجل التعبير عن تعاطف الحكومة والشعب الإيراني لحكومة وشعب تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب هذا البلد.

وقال امير عبداللهيان في تصريحات للصحفيين لدى وصوله الى انقرة " اثر وقوع الزلزال المرير في تركيا سازور المناطق المنكوبة بالانابة عن رئيس الجمهورية الاسلامية والحكومة والشعب الايراني".

وتابع اميرعبداللهيان "بعد وقوع الزلزال دخلت فرق الاغاثة الايرانية الى تركيا بالاضافة الى ارسال المساعدات وتقديم الدعم في عمليات الامداد والاغاثة وخاصة في مجال البحث عن الناجين ونامل في توفر الفرصة لزيارة احدى هذه المناطق عن قرب واعلان مواساة الشعب الايراني هناك".

واضاف: هذه فرصة ايضا للتشاور مع مسؤولي تركيا الشقيقة والصديقة حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

هذا وكانت وزارة الخارجية التركية قد اصدرت بيانا حول زيارة امير عبداللهيان جاء فيه ان زيارة وزير الخارجية الايراني يهدف الى ابداء المواساة والتضامن اثر الزلزال القوي الاخير في مدينة كهرمان مرعش التركية وان الوزير امير عبداللهيان سيلتقي بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو كما سيزور مدينة آديامان (المنكوبة).