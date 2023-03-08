الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر: ارتفاع حصيلة «قطار القليوبية» إلى 4 وفيات و23 إصابة

مصر: ارتفاع حصيلة «قطار القليوبية» إلى 4 وفيات و23 إصابة
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، إن 4 أشخاص تُوفوا، وأصيب 23 آخرون في حادث انحراف قطار عن مساره بمدينة قليوب شمال القاهرة.

العالم - مصر

وكان مصدران أمنيان بمديرية أمن محافظة القليوبية التي تتبعها قليوب، قد قالا، لـ«رويترز»، أمس الثلاثاء، إن شخصاً تُوفي، وأصيب 18 آخرون، عندما خرج جزء من قطار عن القضبان واصطدم بجزء من رصيف في محطة قطارات.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، إن القطار، الذي كان متجهاً من القاهرة إلى مدينة منوف في محافظة المنوفية بدلتا النيل، اصطدم في مصدّ الحماية بنهاية الرصيف بعد تجاوزه المنطقة المقرر الوقوف بها، وهو ما تسبَّب في خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

وأضافت أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن 3 مصابين تلقّوا الإسعافات في موقع الحادث، دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وخرج 11 مصاباً آخرون من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية. وأضافت أن بقية المصابين لا يزالون يتلقّون الرعاية الصحية في عدة مستشفيات.

روابط ذات صلة

السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لمصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يهنىء رئيس وزراء قطر الجديد

واحات العلم والتكنولوجيا في إيران وفرت 40 ألف فرصة عمل معرفية

تركيا تستبدل 'إف-16' بمقاتلة صينية

مصر: ارتفاع حصيلة «قطار القليوبية» إلى 4 وفيات و23 إصابة

دنيس روس.. يقدم وصفه لإنقاذ "إسرائيل" من مصيرها المحتوم

النخالة: ما رسخته المرأة الفلسطينية بنضالها وثباتها أصبح نموذجًا فريدًا لا تملكه إلا نساء فلسطين