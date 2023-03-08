مصر: ارتفاع حصيلة «قطار القليوبية» إلى 4 وفيات و23 إصابة

العالم - مصر

وكان مصدران أمنيان بمديرية أمن محافظة القليوبية التي تتبعها قليوب، قد قالا، لـ«رويترز»، أمس الثلاثاء، إن شخصاً تُوفي، وأصيب 18 آخرون، عندما خرج جزء من قطار عن القضبان واصطدم بجزء من رصيف في محطة قطارات.



وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، إن القطار، الذي كان متجهاً من القاهرة إلى مدينة منوف في محافظة المنوفية بدلتا النيل، اصطدم في مصدّ الحماية بنهاية الرصيف بعد تجاوزه المنطقة المقرر الوقوف بها، وهو ما تسبَّب في خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.



وأضافت أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن 3 مصابين تلقّوا الإسعافات في موقع الحادث، دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وخرج 11 مصاباً آخرون من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية. وأضافت أن بقية المصابين لا يزالون يتلقّون الرعاية الصحية في عدة مستشفيات.