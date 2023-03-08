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المتحدث باسم حكومة العراق: زيارة 'اوستن' كانت بعلم وموافقة الحكومة

المتحدث باسم حكومة العراق: زيارة 'اوستن' كانت بعلم وموافقة الحكومة
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حكومة بغدا باسم العوادي اليوم الأربعاء، أن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إلى بغداد كانت بعلم وموافقة الحكومة، فيما أوضح أن اوستن حمل رسالة من الرئيس الأمريكي لدعم استقرار العراق.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية(واع)، قال العوادي، إن "الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بغداد يوم أمس الثلاثاء، كانت معلنة وبعلم وموافقة الحكومة وليست مفاجئة"، مبيناً، أن " الجانب الأمريكي الذي أبلغنا بها قبل نحو أسبوع من موعد الزيارة كما هو معمول به في السياقات البروتوكولية".

وأضاف، أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الأمريكي جرى فيه الحديث عن تطور آفاق التعاون الستراتيجي بين البلدين"، مبيناً، أن " أوستن حمل رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القيادة العراقية يأمل فيها أن يكون العراق مستقرا وهادئا بعيدا عن اي اضطراب".

ونوه بأن "المبدأ الأساس الذي أشار له القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في أكثر من مرة بأن العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية خارجية، وأن جهود التعاون لابد من أن تنصب على التدريب والتطوير والتعاون الاستخباري بملفات محاربة بقايا داعش".

ولفت إلى أن " رئيس الوزراء أكد أن منهج الحكومة هو سياسة الاعتدال والتوازن بين المحاور وفقا لمبدأ احترام السيادة المتبادل والعمل على تعزيز المصالح المشتركة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاءه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الثلاثاء، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اشار لوستن الى التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.

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