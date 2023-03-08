الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: طهران تدعم التقارب بين تركيا وسورية

الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم بلاده للتقارب بين تركيا وسوريا؛ من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو إنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بين وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا وايران في موسكو. فيما تزداد المؤشرات لتغيير مجرى علاقات سوريا مع محيطها الاقليمي والدولي.

العالم – خاص بالعالم

صيغة حوار رباعية تضمُ تركيا وسوريا وروسيا وإيران؛ رحب بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال من أنقرة إن إيران تدعم التقارب بين تركيا وسوريا.

وقال عبد اللهيان: "الجمهورية الإسلامية تدعم عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي. التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب بين البلدين يجري على مستوى عال، ونحتفظ بحقّ إيران وتركيا في إطار القانون الدولي في الدفاع المشروع ضدّ أي عمل إرهابي من أي جهة ومن أي جماعة، فإنّنا نعتبر أمن تركيا من أمننا."

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران سيجتمعون في موسكو الأسبوع المقبل قبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقا.

وقال أوغلو: "آستانة هي الصيغة الوحيدة الباقية للتعامل مع سوريا على أي حال. الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأربعة. روسيا عرضت استضافة اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي. وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى نواب الوزراء الأسبوع المقبل في موسكو."

وأعرب جاويش أوغلو عن شكرِه لإيران على تقديمِها المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وبحث الجانبان القضايا الثنائية واكدا على اهمية تطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري؛ وسبل إزالة العوائق بين البلدين فيما يخص الشؤون الجمركیة والعبور بين البلدين.

روابط ذات صلة

ماذا تدلل الحركات الاستعراضية الصهيونية للهجوم على ايران؟

افتتاح مستشفى ذكي وعملاق في طهران في الذكرى العطرة لميلاد الامام المهدي (عج)

شاهد.. عجز امريكي صهيوني لوقف برنامج ايران النووي

سفيرة ايران بالامم المتحدة: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية الإيراني: طهران تدعم التقارب بين تركيا وسورية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. اعتداءات الاحتلال في الضفة والقطاع مع اشتداد أزمته الداخلية

فيديو وصور.. أميرعبداللهيان يقوم بجولة على المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا

الشيخ قاسم عن الاستحقاق الرئاسي: طريقان لا ثالث لهما

الجعيد استنكر العدوان الصهيوني على مطار حلب الدولي

قمر 'خيام' الاصطناعي الإيراني يرسل أول صورة له من مسجد جمكران