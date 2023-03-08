شاهد.. قناة العالم تطفئ شمعتها العشرين

العالم - خاص بالعالم

تحتفل قناة العالم في هذه الايام بالذكرى الـ 20 لتأسيسها الذي واكب الغزو الاميركي للعراق وكانت متميزة بتغطيتها لهذا الحدث الكبير.

ودأبت القناة على تغطية قضايا الشعوب التواقة للتحرر من كل احتلال، عسكري كان أو اقتصادي أو سياسي.

فكانت القضية الفلسطينية بوصلتها، ومقاومة المحتل، في العراق واليمن وسورية ولبنان واينما كان، ميدانها، والتعريف بالإسلام الأصيل ورحمته وتسامحه على اولويات مهامها.

تعرضت القناة الى محاولات عنيدة من محاور الاستكبار والطغيان، في إسكات صوتها وتغييب صورتها، تارة بحذفها من أقمار صناعية واخرى باغلاق حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وثالثة بقرصنة موقعها الألكتروني ومصادرته من قبل الولايات المتحدة.

لكنها مستمرة في العطاء، صوتها يصدح، وصورتها تسطع، تصل إلى مشاهديها ويصلون إليها...

شاركونا بالرأي والذكريات عن قناة العالم ومسيرتها ومحطات رحلتها...