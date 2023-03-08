شاهد.. تظاهرات نسوية في فرنسا والفلبين و اليابان

العالم – خاص بالعالم

الثامن من آذار يوم أعلنته الأمم المتحدة يوما عالميا للمرأة منذ ثمانية وأربعين عاما من أجل تعزيز دورها في المجتمع والتذكير بحقوقها وأوضاعها..ومن فرصة للاحتفال تتحول المناسبة في العديد من دول العالم الى حدث للاحتجاج والتظاهر ضد الانتهاكات بحق المرأة وللمطالبة بحقوق منتقصة.

ففي فرنسا المحتقنة أصلا بالاحتجاجات العمالية نفذت النساء حراكا وخرجن بمظاهرات في أكثر من مئة مدينة تحت شعار معارضة نظام التقاعد الذي يعتبر غير عادل للمرأة فضلا عن معارضة العنف ضد النساء والتمييز على أساس الجنس الذي لا يتراجع في كل مناحي الحياة في فرنسا. .

والى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا حيث خرجت مئات المتظاهرات وبينهن سكان أصليون وطالبن بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وحاولت الشرطة التي نزلت بأعداد كبيرة أن تسد طريق المحتجين ومنعتهم من التقدم...

وإلى شوارع طوكيو في اليابان خرجت عشرات النساء ورفعن شعارات تندد بالعنف ضد المرأة وتطالب بالمساواة

كذلك شاركت نساء أفغانيات بالعاصمة كابل ومدينة مزار شريف بوقفات احجاجية وطالبن بإعادة فتح أبواب المدارس والجامعات والمكاتب للمرأة حتى تحصل على التعليم و العمل الذان يمكناها من خدمة بلدها ونفسها..

عشرات النساء خرجن كذلك إلى شوارع لاهور وإسلام أباد في باكستان واحتججن على العنف ضد المرأة وطالبن بالمساواة

أما في إندونيسيا فتجمعت عشرات النساء خارج البرلمان لمطالبة المشرعين بتمرير قانون حماية عاملات المنازل منددين بسوء المعاملة من قبل أرباب عمل أو وكلاء ومحذرين من تحويل العاملات لضحايا الاتجار بالبشر.

وفيما شكلت النساء سلسلة بشرية في الصويرة بالمغرب تمهيدا لإطلاق منتدى المرأة العالمي من أجل السلام احيت كوريا الشمالية مناسبة يوم المرأة العالمي برقصات فولوكلورية وعرض موسيقي في العاصمة بيونغ يانغ.

وبين التظاهرات والاحتجاجات والاحتفالات وما تشهده أوضاع النساء بدول أميركية وأوروبية وغيرها..يبقى حضور النساء ودورهن المقاوم راية في فلسطين واليمن ..وكذلك في إيران ولبنان وسوريا حيث تحققن في مجتمعاتهن مع الرجال.. الانتصارات والبطولات.