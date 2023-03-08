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قرب إنشاء مصفاة نفطية إيرانية بجهود وطنية تماما

قرب إنشاء مصفاة نفطية إيرانية بجهود وطنية تماما
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني ابراهيم عزيزي بانه سيتم قريبا الانتهاء من انشاء مصفاة "مهر خليج فارس" الإيرانية بالكامل من قبل شباب البلاد.

العالم - إيران

وقال عزيزي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء: من أجل استكمال وتشغيل مصفاة "مهر خليج فارس" وتوفير المنتجات المطلوبة للحكومة، يُسمح بتخصيص ما يصل إلى 500 مليون يورو من النفط أو مكثفات الغاز للجهة التنفيذية ذات الصلة التي تتعهد بتسوية الحسابات مع الحكومة بعد التشغيل خلال 3 سنوات نقدا أو بالعملة الأجنبية أو تسليم المنتج.

وفي شرحه لاقتراح إضافة الفقرة أعلاه إلى الملاحظة 1 من مشروع قانون الموازنة، اعتبر إيجاد حل لعدم توازن الطاقة من أهم القضايا في البلاد.

وتابع النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إن استهلاك البنزين اليوم في البلاد يصل إلى حوالي 103 ملايين لتر يوميا، وإذا استمر على هذا النحو يجب علينا زيادة إنتاج البنزين، ومع استكمال وإنجاز وتشغيل مصفاة "مهر خليج فارس" الذي حقق تقدما بنسبة 70٪، يمكننا إضافة 12 إلى 15 مليون لتر من البنزين إلى دورة إنتاج البلاد.

وذكر أن هذه المصفاة إيرانية بالكامل وهي رمز للاكتفاء الذاتي للبلاد، وأوضح: إذا تم استخدام هذه المصفاة، فسيتم توفير جزء من نفقات الدولة التي تنفق على استيراد البنزين، وسنكون قادرين على إنتاج جزء من منتجاتنا النفطية في طريق اجهاض العقوبات.

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