وقفات احتجاجية جديدة في تونس تندد بحملة اعتقالات

العالم- تونس

ونظمت "جبهة الخلاص الوطني" وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، فيما نظم حراك "نساء ضد الاستبداد" مسيرةً نحو ساحة القصبة، انطلاقاً من أمام وزارة العدل، لتنضم إلى الوقفة التي نظمتها "جبهة الخلاص".

كما سيتم تنظيم وقفة أمام السجن المدني بمنوبة، مساندة للسجينة السياسية المناضلة شيماء عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في كلمة، إن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال الثلاثاء الماضي، في بنقردان إنه يتابع تحركات الجبهة، ووصفها بأنها تحركات يندى لها الجبين، ووجه اتهامات خطيرة للجميع، من قبيل أن من بينهم إرهابيين، وأن هناك مؤامرة ضد أمن الدولة".

وأشار الشابي إلى أن "النقابيين الذين يتمسكون باستقلاليتهم والسياسيين الأحرار، والإعلاميين والقضاة، جميعهم تم وصفهم بالخيانة من الوزير".

واعتبر الشابي أنه "بمثل هذا الخطاب، تم تحويل وزارة الداخلية إلى وزارة الحرب على الداخل"، مشيراً إلى أن "الوزير يخطئ هنا، لأن لا منصب يبقى، وكل بطش سيتحول إلى معرة، وأن الحرية ستنتصر".

وبين أن "كل محاولة لتوظيف جهاز الأمن مرفوضة، لأنه جهاز وطني أقيم لحماية الحريات".

كما أكد الشابي أن "الأحرار صامدون، وسيواصلون الدفاع عن الديمقراطية".