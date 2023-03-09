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حماس: دماء الشهداء وقود لتصاعد الانتفاضة العظيمة بالضفة

حماس: دماء الشهداء وقود لتصاعد الانتفاضة العظيمة بالضفة
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

زفّ الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الخميس 9 مارس 2023، لشعبنا الشهداء الأبطال الذين اغتالتهم قوات الاحتلال باستهداف مركبتهم في بلدة جبع بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أكد قاسم في تصريح صحفي، أن الدماء ستكون وقوداً لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة المحتلة، مشيراً إلى أن الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا فيلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، ومعاقبته على إرهابه.

وقال: "هذه المعركة بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الارادات ضد الاحتلال الصهيوني".

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

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