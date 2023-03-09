وزير الخارجية الايرانية يصل الى سوريا

العالم - ايران

وكان وزير خارجية بلادنا غادر أنقرة متوجهاً إلى سوريا بعد رحلة كانت تهدف لزيارة المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وعملية إغاثة منكوبي الزلزال.

وسيلتقي امير عبداللهيان خلال زيارته لسوريا، الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك سيجتمع مع نظيره السوري ويتفقد المناطق المتضررة بالزلزال للتعبير عن التضامن والتعاطف مع سوريا حكومة وشعبا.

ووصل امير عبداللهيان الى العاصمة التركية أنقرة صباح أمس الأربعاء وتحدث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الاخير إنه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا ، اكد القائد الثورة الاسلامیة ورئیس الجمهوریة على ضرورة التضامن مع متضرري الزلزال في تركيا ومساعدتهم.