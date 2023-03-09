آخر تطورات الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى اغلاق محيط مطار بن غوريون بشكل كامل بسبب تلك التظاهرات.

ولفت مراسلنا الى أنه يقف قرب الكنيسيت ومباني مايعرف بالمباني الرسمية للأمة وهنالك اغلاق كامل لهذا الموقع واعاقة واغلاق شوارع رسمية بمختلف ارجاء القدس وتل ابيب وحيفا مع الموانيء التي تم اغلاق عدد منها في حيفا من قبل بعض الضباط البحريين التابعين لجيش الكيان.

وكان قد بدأ آلاف الإسرائيليين، الخميس، مظاهرات "يوم مناهضة الديكتاتورية" للاحتجاج على مضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تمرير خطة بشأن القضاء تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".



وفي خطوة غير مسبوقة، قامت مجموعات من جنود الاحتياط في البحرية الإسرائيلية، بإغلاق ميناء حيفا أمام حركة الملاحة احتجاجا على "الإصلاحات القضائية".



وأغلقت مجموعة من وحدات الاحتياط في الجيش بالباطون (مكعبات الأسمنت المسلح) مدخل معهد الأبحاث كوهيلت في القدس المحتلة.



ويتضمن اليوم خططا لإغلاق الطرق حول مطار بن غوريون في محاولة لعرقلة وصول رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى هناك من أجل التوجه إلى إيطاليا في زيارة رسمية،

وبدأت فعاليات، اليوم الخميس، بمسيرات نظمها الآباء والأطفال، بدءًا من المدارس، لتلتقي في نقاط الالتقاء المركزية في جميع أنحاء كيان الاحتلال، وفق الصحيفة.

وفي خطوة غير مسبوقة، أغلقت مجموعات من جنود الاحتياط في البحرية الإسرائيلية، ميناء حيفا أمام حركة الملاحة، احتجاجا على "الإصلاحات القضائية"، وفق المصدر ذاته.

كما أغلقت مجموعة من وحدات الاحتياط في الجيش بالباطون (مكعبات الأسمنت المسلح) مدخل معهد الأبحاث كوهيلت في القدس المحتلة (مركز أبحاث محافظ يشارك في مساعي الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي).

ومن المقرر أن يشمل حراك اليوم، مسيرات وإضرابات مؤقتة في أماكن العمل، وإغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل خدمات القطارات، والتجمعات أمام منازل كبار المسؤولين في الحكومة اليمينية، على أن تكون ذروة هذه الاحتجاجات في مظاهرة كبرى تنظم، مساء الخميس، وسط مدينة "تل أبيب".

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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