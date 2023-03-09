شاهد... انفجار في أفغانستان يؤدي إلى مقتل مسؤول كبير في حكومة طالبان

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية مجتبى يونس إن الانفجار وقع في صباح اليوم الخميس، دون أي معلومات عن كيفية وقوع الانفجار، ما اذا كانت عملية انتحارية او زرع عبوة ناسفة.

ونعى المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" في تغريدة له عبر صفحته على تويتر ولاية بلخ الأفغانية مولوی محمد داوود مزمل.

هذا وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر انفجارات في مناطق مختلفة، حيث أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، في الرابع من فبراير / شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان: "في حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان في الحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار في محيط وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.

كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري في العاصمة كابول، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..