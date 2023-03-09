أميرعبداللهيان: إيران صديقة للشعب السوري وتقف إلى جانبه + فيديو وصور

العالم - إيران

وقام أمير عبداللهيان اليوم الخميس بزيارة المناطق المتضررة من الزلزال في اللاذقية بسوريا.

وخلال هذه الزيارة كان وزير الخارجية حاضرا في أحد الأماكن المدمرة وأطلع عن كثب على عملية الإغاثة وإزالة الأنقاض.

وصرح أمير عبداللهيان على هامش هذه الزيارة: إننا موجودون في سوريا للتعبير عن التعاطف والتضامن مع الشعب السوري وحكومته.. والجمهورية الإسلامية الإيرانية صديقة لسوريا حكومة وشعبا وتقف بجانبها في الأوقات الصعبة ونتمنى الصبر لجميع الناجين من كارثة الزلزال.

وأضاف أن: الهلال الأحمر والجيش وحرس الثورة الاسلامية يقدمان المساعدة للشعب السوري منذ بداية الزلزال وسنواصل تقديم المساعدة حتى تنتهي الأزمة.