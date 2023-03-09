ماليزيا.. توقيف رئيس وزراء سابق بتهم فساد

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت وسائل إعلام ماليزية إن "مفوضية مكافحة الفساد أوقفت محيي الدين ياسين، على خلفية التحقيق حول إيداع متعاقدين مبلغ 300 مليون رينغيت ماليزي أي نحو 66 مليونا و357 ألف دولار في حساب مصرفي لحزب "بيرساتو" الذي يتزعمه ياسين، في إطار مشروعات تجارية.

ولفتت صحيفة "ذا ستار" المحلية، إلى أن ياسين ينكر اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرا إلى كونها حملة تشهير مسيسة غرضها النيل من سمعته وتشويهها.

وكان محيي الدين قال، في 18 فبراير الماضي، إن مفوضية مكافحة الفساد أكدت أنه غير مشتبه بضلوعه في وقائع الفساد التي يجري التحقيق حولها، بعدما استدعته المفوضية للإدلاء بأقواله.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يجري حول معاملة تفضيلية قدمتها حكومة محيي الدين لرجال أعمال في إطار برنامج "جانا ويباوا"، وهو برنامج أطلقته حكومته في نوفمبر 2020، لتحفيز الأعمال والأنشطة التجارية إبان فترة انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت مفوضية مكافحة الفساد مسؤولين آخرين في حزب بيرساتو، وحققت معهم، على خلفية شبهات الفساد المرتبطة ببرنامج "جانا ويباوا".

وكان ياسين قد استقال من رئاسة الحكومة في 16 أغسطس 2021، بسبب فقدانه تأييد معظم أعضاء البرلمان بسبب احتجاجهم على سياسة حكومته لمكافحة كورونا.