رئيس بيلاروس يعرب عن رغبة بلاده بالانضمام إلى منظمة شنغهاي

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جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "تليغرام" مقربة من الخدمة الصحفية الرئاسية عن لوكاشينكو: "لقد وضعنا لأنفسنا هدفا طموحا، أن نقطع كل الطريق للانضمام إلى المنظمة قبل القمة في دلهي. وستكون هذه تجربة جيدة للآخرين".

وقد تم التوقيع على الوثيقة الخاصة ببدء إجراءات قبول عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون بعد قمة المنظمة في سمرقند، التي عقدت في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر 2022. وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس، التي لا تزال مراقبا في المنظمة، تتوقع الحصول على العضوية في منظمة شنغهاي في غضون عام.

وقد تم التوقيع على بروتوكول الانضمام عقب المشاورات بين الممثلين المفوضين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والممثل المفوض لبيلاروس، يناير الماضي. وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية، فقد أعرب الجانب البيلاروسي عن استعداده للإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية الدولية للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.

وفي فبراير، وقع لوكاشينكو على مرسوم بالموافقة على مذكرة بشأن التزامات الجمهورية بالحصول على وضع عضو في منظمة شنغهاي للتعاون. ولإضفاء الطابع الرسمي على المشاركة، يجب التوقيع والتصديق على تلك المذكرة، وكذلك الانضمام إلى عدد من الوثائق التي تشكل الإطار القانوني لعملية الانضمام، فيما صرح وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينك، نهاية فبراير، بأن التسجيل السريع لعضوية مينسك في المنظمة هو أهم مهمة في عام 2023.