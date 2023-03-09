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مصر تنشئ أكبر نهر اصطناعي في العالم

مصر تنشئ أكبر نهر اصطناعي في العالم
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

تواصل مصر العمل في مشروع الدلتا الذي يهدف لشق ترعة “النهر الصناعي” لتوصيل المياه اللازمة لزراعة نحو 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة في الصحراء الغربية.

العالم - مصر

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات القوات المسلحة المصرية، ورؤساء الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، لمناقشة أهمية المشروع للإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية للدولة.

وأكد ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لاستكمال العناصر الخاصة بالمشروع واستخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، بحسب ما نشر موقع “صدى البلد”.

ويجرى استكمال أعمال تنفيذ إنشاء أضخم نهر صناعي في العالم بطول 114 كيلومترا لاستغلال مياه الصرف الزراعي والجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام، حيث إنه من المقرر أن ينتج النهر نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه.

كما يضم حوالي 22 كيلومترا من المواسير المدفونة تحت الأرض، وظيفتها نقل المياه الجوفية والصرف الزراعي، والسطحي بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام لزراعة 2 مليون و200 ألف فدان بالصحراء الغربية، فضلا عن أن المسار المفتوح للنهر يمتد بطول 92 كيلو مترا، وقد انتهت الدولة بالفعل من 35% من الأعمال الإنشائية لمواسير نقل المياه، و65% من أعمال المنطقة المكشوفة.

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