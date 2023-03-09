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البيت الأبيض: نظام "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية

البيت الأبيض: نظام
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية المجنحة.

العالم - الامريكيتان

وقال كيربي، خلال مقابلة مع قناة "CNN": "نظام باتريوت مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، وهو غير فعال في التصدي للصواريخ المجنحة، وبالتأكيد لن يكون فعالا ضد الطائرات المسيرة.. هذه الأسلحة بالتحديد هي التي تستخدمها القوات الروسية في كثير من الأحيان".

وأضاف كيربي أن "عجز أوكرانيا عن اعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس مفاجئا أيضا.. فهذه الصواريخ، بشكل عام، يصعب اعتراضها".

وفي ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة نيتها تزويد أوكرانيا بأول بطارية "باتريوت" وقالت إن تسليمها سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي وقت لاحق، أعلنت ألمانيا وهولندا عن تسليمهما كييف هذه المنظومات، التي يفترض أن تدخل ميدان الخدمة في أوكرانيا قريبا، بعد اتمام الجيش الأوكراني التدريبات على استخدامها.

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البيت الأبيض: نظام "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية

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