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وفد سوداني يزور القامشلي لاستعادة داعشيات وأطفالهن

وفد سوداني يزور القامشلي لاستعادة داعشيات وأطفالهن
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

زار وفد سوداني برئاسة طارق عبد الله علي محمد، القائم بأعمال السفارة السودانية في العاصمة السورية دمشق، مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، لاستعادة نسوة وأطفال من تنظيم "داعش" الارهابي.

العالم - السودان

وخلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة للتهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيرات والمدفعية.

وقال نائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، إن السودان هي من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودون في مناطق ما يسمى الإدارة الذاتية، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة "للإدارة"، ونتمنى من الدول العربية ودول مجلس التعاون أن تتعاون مع مايسمى "الإدارة الذاتية" في سبيل إعادة مواطنيهم.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاثة أطفال من عوائل تنظيم "داعش" الارهابي، وفق وثيقة تسليم رسمية بين مايسمى "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.

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