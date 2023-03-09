وفد سوداني يزور القامشلي لاستعادة داعشيات وأطفالهن

العالم - السودان

وخلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة للتهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيرات والمدفعية.

وقال نائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، إن السودان هي من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودون في مناطق ما يسمى الإدارة الذاتية، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة "للإدارة"، ونتمنى من الدول العربية ودول مجلس التعاون أن تتعاون مع مايسمى "الإدارة الذاتية" في سبيل إعادة مواطنيهم.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاثة أطفال من عوائل تنظيم "داعش" الارهابي، وفق وثيقة تسليم رسمية بين مايسمى "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.