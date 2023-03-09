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إصابة 4 يمنيين في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة

إصابة 4 يمنيين في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أصيب أربعة مواطنين يمنيين اليوم الخميس، بقصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

العالم - اليمن

ووصول 3 جرحى وجريح هو الرابع خلال ساعات إلى مستشفى رازح الريفي بعد إصابته في قصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا.

وكان 5 من المدنيين بينهم 3 مهاجرين أفارقة أصيبوا يوم أمس الأربعاء، جراء قيام جيش السعودي بإطلاق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المواطنين والأسواق الشعبية في منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه.

يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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إصابة 4 يمنيين في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة