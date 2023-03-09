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وأوضح المركزي في قرار نشره على قناته في التلغرام أنه في حال وجود حاجة لسحب مبالغ يومية أكبر من 25 مليون ليرة يجوز لصاحب الحساب المصرفي تقديم طلب إلى المصرف المركزي وفق الآلية المتبعة، ليصار إلى معالجة طلبه والبت به أصولاً.

ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار الصادر عن المركزي، فيما يتوجب إبقاء مبلغ 500 ألف ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي، كما تعد مصارف التمويل الأصغر مشمولة بتطبيق أحكام القرار.