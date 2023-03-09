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المركزي السوري يرفع سقف السحب اليومي فی ه‍ذه الحالات

المركزي السوري يرفع سقف السحب اليومي فی ه‍ذه الحالات
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً اعتمد بموجبه التعليمات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 9 م وللعام الجاري وتعديلاته المتضمن أحكام الحسابات المصرفية الخاصة ببيوع العقارات والمركبات بأنواعها، وسمح بموجبه برفع سقف السحب النقدي اليومي من هذه الحسابات في الحالات الخاصة بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة سورية.

العالم - سوريا

وأوضح المركزي في قرار نشره على قناته في التلغرام أنه في حال وجود حاجة لسحب مبالغ يومية أكبر من 25 مليون ليرة يجوز لصاحب الحساب المصرفي تقديم طلب إلى المصرف المركزي وفق الآلية المتبعة، ليصار إلى معالجة طلبه والبت به أصولاً.

ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار الصادر عن المركزي، فيما يتوجب إبقاء مبلغ 500 ألف ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي، كما تعد مصارف التمويل الأصغر مشمولة بتطبيق أحكام القرار.

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