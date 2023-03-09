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سلسلة هزات أرضية جديدة تضرب وسط إيطاليا

سلسلة هزات أرضية جديدة تضرب وسط إيطاليا
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

سجلت سلسلة هزات أرضية بقوة 4.6 و3.9 درجة على مقياس ريختر مساء الخميس في مقاطعة بيروجيا وسط إيطاليا، بعد موجة هزات طفيفة سجلت قبل ساعات.

العالم-اوروبا

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا، أن قوة الهزة الأولى بلغت 4.4 درجة، في حين تم تسجيل اهتزازات في المناطق المجاورة بماركي وتوسكانا.

وذكرت إدارة الدفاع المدني أن هناك تقارير من المواطنين تحدثت عن حصول أضرار طفيفة تمثلت بالتصدعات وسقوط قرميد الأسقف.

وفي إجراء احترازي، أمر عمدة مدينتي بيروجيا وأسيزي بإغلاق المدارس يومي الجمعة والسبت وفحص المباني واتخاذ تدابير مماثلة في منطقة أومبريا.

كما نصبت سلطات بلدة أمبرتايد خياما تمكن المواطنين الذين يخشون العودة إلى منازلهم من قضاء الليل فيها.

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سلسلة هزات أرضية جديدة تضرب وسط إيطاليا

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