إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة

العالم - أسيا و الباسفيك

وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.

كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت.

وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ

وانتخب شي جين بينغ رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 آذار/مارس 2018. .

والجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .