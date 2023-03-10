التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الخبير الاستراتيجي الدكتور حسن حسن إن الحديث عن العدوان الاسرائيلي على المدن الفلسطينية ليس جديدا.

وأضاف إن "إسرائيل" كيان قائم بالاساس على العدوان والاجرام مشيرا الى أن كل الحكومات الاسرائيلية متطرفة وارهابية ولا تستطيع أن تطمئن على واقعها إلا من خلال القتل والاجرام وسفك الدماء والاعتداء على البيوت وانتهاك الحرمات.

الدكتور حسن حسن أشار الى انه طالما أن الفيتو الأميركي مسلط كسيف فوق رقاب المجتمع الدولي برمته فإن هذا الكيان قائم باجرامه وانتهاكاته لحقوق الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة أثبت بالدلائل القاطعة أن الدم ينتثر على السيف وانه يستطيع أن يؤلم كل من يمتلك أدوات القتل والاجرام ويستطيع أن يترك بصمة.

من جهته قال الناطق بإسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن طبيعة الاحتلال الاسرائيلي عدوانية ووجود هذا الاحتلال منذ أكثر من سبعين عام على ارض فلسطين يتطلب الاستمرار في مقاومته لكي يُدحر من هذه الارض.

وأضاف ان ما يجري في الضفة الغربية والقدس ان هناك حربا اسرائيلية شعواء واسعة تستهدف الضفة الغربية والقدس بهدف أن الحكومة المتطرفة اليوم تسعى الى تنفيذ مخططات الضم والتوسع في الصفة الغربية وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة.

وأكد أن هذه الحكومة المتطرفة تريد أن تقضي على الشعب الفلسطيني وتقضي على روح المقاومة من خلال ارتكاب المجازر البشعة، في وقت تعاني منه الحكومة المتطرفة من تصدع كبير.

داود شهاب أكد أن المقاومة تقول أن اهداف الاحتلالا الاسرائيلي ستفشل ولن تتحق هذه الاهداف للحكومة الاسرائيلية بمقاومة الشعب الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية. مشيرا إلى أن الحرب التي أشعلها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس لن تبقى في تلك الاراضي فقط وانما ستدخل المقاومة في غزة على باب القتال لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

د. حسن حسن – خبير استراتيجي

د. أحمد رفيق عوض – رئيس مركز الدراسات المستقبلية

داود شهاب – الناطق بإسم حركة الجهاد الإسلامي