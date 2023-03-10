محافظ كرمانشاه: الحكومة مصممة على ربط السكك الحديدية بالعراق

العالم - ايران

وفي لقاء جمعه مع المجلس الاقتصادي لمحافظة ديالى العراقية قال محافظ كرمانشاه محمد طيب صحرايي : "إنّ كرمانشاه مستعدّة لتسهيل طرق التنقل المعتادة لسكان المحافظتين في مجالات الحج والسياحة والعلاج و إنشاء خطوط للطيران والحافلات."

كما وصف إنشاء منطقة حرة مشتركة بين ديالى وكرمانشاه بأنه مشروع تنموي، قائلاً: "إذا رغب الجانب العراقي فسيتم تنفيذ المتابعات اللازمة بجديّة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين المحافظتين وسيستفيد الأهالي من مزايا السفر بدون تأشيرة في هذه المنطقة."

وشدد صحرایی على أولوية المحافظة في زيادة التبادلات التجارية مع محافظة ديالى لأنها بوابة الوصول الرئيسية لكرمانشاه إلى العراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط ​​ولها أهمية خاصة بالنسبة لإيران.

كما أضاف إن رفع مستوى التواصل بين محافظتين في مجالات السياحة الدينية والصحية والتبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والثقافي الثنائي يعتبر ايضاً من الأولويات الرئيسية للمحافظة .

وتابع محافظ كرمانشاه: "لقد اقترحنا في اللقاء الاخير مع رئيس الإذاعة والتلفزيون انتاج مسلسلات مشتركة مع العراق لاقى استحساناً ، كما يمكن لمحافظة ديالا المشاركة في انتاج هذه المسلسلات."

كما دعا صحرايي إلى استثمار اقتصادي مشترك في مجال الصحة والعلاج بين المحافظتين ، وأضاف: "يجرى أصعب العمليات الجراحية بشكل يومي في مستشفيات كرمانشاه ، وجزء من هذه الخدمات ، والتي هي قابلة للتوسيع،يقدم للمرضى العراقيين."

وفي سياق هذا اللقاء رحب محمد سامي حامد، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ديالى بتوسيع العلاقات بين المحافظتين ،وقال:"إنّ رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين من المطالب المهمة للناشطين الاقتصاديين في ديالى."

وأضاف محمد سامي حامد إننا نريد إنشاء مشاريع مماثلة لشركات إيرانية في محافظة ديالى على غرار ما قامت به الشركات التركية من استثمارات كبيرة في إقليم كردستان .

وتجدر الإشارة الى ان عدد سكان محافظة كرمانشاه يبلغ أكثر من 2 مليون نسمة ، وتشترك في حدود 371 كيلو متر مع العراق ،وهناك نقطتان حدوديتان رسميتان وأربع أسواق حدودية نشطة على طول هذه الحدود.