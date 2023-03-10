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لقاء أحزاب وقوى وشخصيات وطنية لبنانية يدين العدوان الصهيوني على مطار حلب

لقاء أحزاب وقوى وشخصيات وطنية لبنانية يدين العدوان الصهيوني على مطار حلب
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أدانت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان الصهيوني الأخير على مطار حلب الدولي، مؤكدة أنه يشير بوضوح إلى عدوانية الكيان الصهيوني المجرم وارتكابه جرائم ضد الإنسانية جمعاء.

العالم - لبنان

وحسب "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، استنكرت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الدوري اليوم الصمت الدولي على استهداف المطار، وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية، ولا سيما تلك التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، وقالت: “إن العدوان الصهيوني المتكرر على منطقتنا وشعوبها يؤكد الطبيعة الإجرامية لهذا العدو وضرورة التصدي له بكل أشكال المقاومة”.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني تؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حية على الرغم من كل المحاولات والمؤامرات لتصفيتها وإنهائها، وأن الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم لن يتخلى عن حقه الشرعي وسيبقى متمسكا بالمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

وختمت الهيئة بيانها بالقول إنه “أمام الاعتداءات الصهيونية المستمرة نؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدو”.

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