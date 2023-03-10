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رئيس المكسيك ينتقد المشرعين الأمريكيين: لسنا مستعمرة أمريكية

رئيس المكسيك ينتقد المشرعين الأمريكيين: لسنا مستعمرة أمريكية
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المشرعين الأمريكيين لاقتراح عمل عسكري ضد عصابات المخدرات، بعد مقتل اثنين من الأمريكيين في عملية خطف عبر الحدود الأسبوع الماضي.

العالم - الأميرکيتان

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي "لن نسمح لأي حكومة أجنبية بالتدخل، ناهيك عن القوات المسلحة التابعة لحكومة أجنبية"، مضيفا: "نحن لسنا محمية للولايات المتحدة، ولا مستعمرة للولايات المتحدة. المكسيك دولة حرة ومستقلة وذات سيادة".

وخطف مسلحون أربعة أمريكيين عبر الحدود في المكسيك الأسبوع الماضي بعد سفرهم لإجراء عملية جراحية. وقد لقي اثنان من الأمريكيين مصرعهما في عملية الاختطاف، فيما أصيب آخر وظل آخر دون أن يصاب بأذى.

في أعقاب الاختطاف، قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه مستعد لإدخال تشريع لتصنيف بعض عصابات المخدرات المكسيكية على أنها منظمات إرهابية أجنبية، مما "يمهد الطريق لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر".

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