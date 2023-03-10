بدء بناء سفينتين عائمتين حديثتين لأسطول الشحن في ايران

العالم - ايران

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الجمعة عن مجموعة الشحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإنّ هذا المشروع الوطني الكبير يتضمن سفينتين عائمتين متعددتي الأغراض بسعة 3500 طن وتستوعب 122 حاوية، واثنتين من الحاويات العائمة بسعة 4000 طن مع القدرة على حمل حوالي 40 شاحنة مع سائقيها و 198 حاوية وسلع عامة تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار بالإضافة إلى خلق فرص عمل لما مجموعه 1000 شخص بشكل مباشر و 1000 شخص بشكل غير مباشر >

وقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط العديد من الصناعات الصغيرة ذات الصلة وجلب النقل الدائم والمستدام لمعرفة بناء السفن داخل البلاد.

سيتم تنفيذ المشروع المذكور في إيران لأول مرة في ظل أشد العقوبات الدولية صرامة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، وسيتم تنفيذ جميع مراحل بناء السفن المذكورة من قبل خبراء محليين وتحت إشراف مؤسسات التصنيف الإيرانية.

ويذكر أن حفل الاعلان عن بدء بناء سفينتين عائمتين حديثتين أقيم اليوم الجمعة في مجمّع بحر قزوين بحضور كل من محافظ مازندران والمديرين الإداريين لشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن وشركة "صدرا" لبناء السفن .