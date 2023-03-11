الرقم 336 والتصريح المستفز لوزير بحريني ويوم المرأة العالمي

العالم – نقطة تواصل

وألقى البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة ما صرح عنه في ان 336 دينارا هو الدخل الشهري اللازم للحياة المعيشية للأسرة المكونة من 6 أفراد، وهو تصريح مستفز جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا عند شعب البحرين مقارنين ما ذكرته سابقا وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة فاطمة البلوشي في أن خط الفقر70 دينارا للفرد و337 للأسرة مكونة من 5 أفراد.

وتطرق البرنامج الى تغريدة ابراهيم الشريف على تويتر قائلا:"أين يعيش الوزراء الرقم الذي أشار له الوزير حول الحد الادني للدخل الشهري اللازم توافره للأسرة 336 دينار في 2013 لا يكفي لاعالة ابن وزير. كلفة الغذاء لوحدها تصل بين 360 و 540 دينار لعائلة من 6 أفراد، يضاف لها ايجار شقة وكهرباء وماء وتلفون وسيارة فقير وملابس وأدوات صحية.."

كما يبحث برنامج "نقطة تواصل" في قصة وجود شعب جائع وعائلة تلعب بالمال مع تعليقات النشطاء البحارنة .

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة حول ما قالته وزارة التعليم العالي في البحرين "تطوير المناهج باللغة العربية بالتعاون مع المؤتمر اليهودي العالي". مع بلوغ عدد زوار البحرين 3336 صهيوني في العام 2022

كما استعرض البرنامج ردود افعال البحرينيين حول شهداء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويلقي البرنامج الضوء على وسم بعنوان “أفرجوا عن فضيلة” الذي أصبح من ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، عقب اعتقال السلطات البحرينية لمواطنة تدعى “فضيلة عبدالرسول”.

وبحسب رواية نشطاء حقوقيين فإن السلطات البحرينية استدعت"فضيلة عبدالرسول" (52 عاما) عبر الاتصال الهاتفي يوم، الاثنين 14 فبراير من عام 2022 للحضور فورا لمركز شرطة "الحورة".

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