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البحرين والاردن ترحبان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

البحرين والاردن ترحبان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارتا خارجية البحرين والأردن بيانين رحبتا فيهما بإستئناف العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

العالم - الاردن

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعبَّرت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لمبادرة جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، آملة أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

بدورها أعربت وزارة الخارجية الاردنية عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة دور سلطنة عمان و جمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.

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