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ايران انتهت من ابرام عقد لشراء مقاتلات سوخوي-35

ايران انتهت من ابرام عقد لشراء مقاتلات سوخوي-35
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة أن إيران انتهت من ابرام عقد لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35.

العالم - ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: منذ عام 2015 ، وبدعوة من الحكومة السورية ، تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما البعض في سوريا لمحاربة الإرهاب. لكن لا يوجد تعاون بين إيران وروسيا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، ولا علاقة للتعاون العسكري الثنائي الإيراني بسوريا.

وقالت ممثلية إيران: بعد انتهاء الحرب المفروضة (1988) ، طلبت إيران من عدد من الدول شراء مقاتلات ، وأعلنت روسيا أنها مستعدة لبيع هذه المقاتلات لإيران.

وأضافت: كانت مقاتلات سوخوي -35 مقبولة من الناحية الفنية لدى إيران ، لذلك بعد أكتوبر 2020 وانتهاء القيود على ايران لشراء الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة 2231) ، انتهت إيران من ابرام عقد شرائها.

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ايران انتهت من ابرام عقد لشراء مقاتلات سوخوي-35

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