ايران انتهت من ابرام عقد لشراء مقاتلات سوخوي-35

العالم - ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: منذ عام 2015 ، وبدعوة من الحكومة السورية ، تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما البعض في سوريا لمحاربة الإرهاب. لكن لا يوجد تعاون بين إيران وروسيا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، ولا علاقة للتعاون العسكري الثنائي الإيراني بسوريا.

وقالت ممثلية إيران: بعد انتهاء الحرب المفروضة (1988) ، طلبت إيران من عدد من الدول شراء مقاتلات ، وأعلنت روسيا أنها مستعدة لبيع هذه المقاتلات لإيران.

وأضافت: كانت مقاتلات سوخوي -35 مقبولة من الناحية الفنية لدى إيران ، لذلك بعد أكتوبر 2020 وانتهاء القيود على ايران لشراء الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة 2231) ، انتهت إيران من ابرام عقد شرائها.