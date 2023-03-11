وزير خارجية قطر يرحب باستئناف العلاقات بين طهران والرياض

العالم - قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب -خلال الاتصال الهاتفي- عن تطلع بلاده إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها.

كما قالت الوكالة القطرية إن وزير الخارجية القطري اتصل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعبّر عن ترحيب دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق لاستعادة العلاقات بين إيران والسعودية.

وأضافت أن الطرفين تحدثا -خلال الاتصال الهاتفي- عن إلغاء العقوبات وضرورة الاهتمام الإنساني بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تهنئته للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على توليه رئاسة الوزراء في دولة قطر.

هذا و بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" ونظيره السعودي في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال توقيع بيان رسمي، بين ايران والسعودية والصين.