عملية تل أبيب البطولية والرد الطبيعي على جرائم الإحتلال

العالم – ما رأيكم

ويؤكد ناشطون سياسيون أن المعادلة الفلسطينية قد فرضت نفسها على الأرض وأن قرار وأشكال المواجهة مع العدو الصهيوني قد ارتقت، ولا يمكن للجيل المقاوم أن يتراجع خطوة بل إنما عمليات الهجوم مستمرة ضد العدو.

هذا ويؤكد قياديون جهاديون فلسطينون أن عمليات تل أبيب الأخيرة تضمنت رسالة إلى أن المعركة مع الاحتلال إنما هي معركة مفتوحة ومستمرة، ويشددون على أن هناك فرصة حقيقية بتصعيد المقاومة بكل أشكالها ومكوناتها حيث شكلت العملية نقطة تحول في الصراع مع الكيان الصهيوني.

فما رأيكم:

- كيف تقرأ العملية البطولية في قلب تل أبيب وإعلان حماس مسؤوليتها عنها؟

- ماذا يغير قرار الاحتلال بهدم منزل منفذ العملية مع انطلاق الثأر لجرائمه؟

- ما أهمية توقيتها مع ذروة التصعيد الداخلي بوجه نتنياهو والوصول إلى اللاعودة؟

- هل ستدفع العملية جميع فصائل المقاومة للقيام بمثله أو أكثر ردا على مجازر جنين؟