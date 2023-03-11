السبت ١١ مارس ٢٠٢٣
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عملية تل أبيب البطولية والرد الطبيعي على جرائم الإحتلال

عملية تل أبيب البطولية والرد الطبيعي على جرائم الإحتلال
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

يؤكد باحثون سياسيون أن اتخاذ حركة حماس القرار بالمضي قدما في العمليات المقاومة يعني بدء مرحلة جديدة من المقاومة، سينظر إليها الاحتلال بخطورة.

العالم ما رأيكم

ويؤكد ناشطون سياسيون أن المعادلة الفلسطينية قد فرضت نفسها على الأرض وأن قرار وأشكال المواجهة مع العدو الصهيوني قد ارتقت، ولا يمكن للجيل المقاوم أن يتراجع خطوة بل إنما عمليات الهجوم مستمرة ضد العدو.

هذا ويؤكد قياديون جهاديون فلسطينون أن عمليات تل أبيب الأخيرة تضمنت رسالة إلى أن المعركة مع الاحتلال إنما هي معركة مفتوحة ومستمرة، ويشددون على أن هناك فرصة حقيقية بتصعيد المقاومة بكل أشكالها ومكوناتها حيث شكلت العملية نقطة تحول في الصراع مع الكيان الصهيوني.

فما رأيكم:

- كيف تقرأ العملية البطولية في قلب تل أبيب وإعلان حماس مسؤوليتها عنها؟

- ماذا يغير قرار الاحتلال بهدم منزل منفذ العملية مع انطلاق الثأر لجرائمه؟

- ما أهمية توقيتها مع ذروة التصعيد الداخلي بوجه نتنياهو والوصول إلى اللاعودة؟

- هل ستدفع العملية جميع فصائل المقاومة للقيام بمثله أو أكثر ردا على مجازر جنين؟

روابط ذات صلة

عملية تل أبيب نقطة تحول في الصراع مع الكيان الصهيوني + فيديو

عمليات تل أبيب.. مرحلة جديدة من المقاومة + فيديو

"حماس" تتبنى عملية تل أبيب

شاهد.. آخر التطورات في الأراضي المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عملية تل أبيب البطولية والرد الطبيعي على جرائم الإحتلال

فيديو غرافيك.. قناة العالم تطفئ شمعتها العشرين

شاهد.. ايران، إحدی الدول القلائل المصنعة للطائرات

زعيم كوريا الشمالية یرحب بإعادة انتخاب الرئيس الصيني

الإمارات: عودة العلاقات السعودية الإيرانية خطوة هامة لاستقرار وازدهار المنطقة

القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى