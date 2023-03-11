السبت ١١ مارس ٢٠٢٣
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين ايران والسعودية يسهم في استقرار المنطقة

الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين ايران والسعودية يسهم في استقرار المنطقة
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

ثمن الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدث بإسمه " بیتر ستانو " باستئناف العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية ورأى أن ذلك سوف يسهم في استقرار المنطقة، مرحبا بهذا الاتفاق الذي وقع في بكين أمس الجمعة.

العالم - ايران

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو، في بيان نشره على موقع الاتحاد الأوروبي الكتروني، إن "التكتل يشيد بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة"، في إشارة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وجاء في البيان: "نظرًا لأن السعودية وإيران لهما دور محوري بالنسبة لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة بأسرها".

ونوّه ستانو أن "تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوتر في الشرق الأوسط من أولوياتنا الرئيسية".

واختتم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي يبقى على استعداد للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بأسلوب شامل وبشفافية كاملة".

الجدير بالذكر أن "أنريكه مورا " مساعد رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل " اعتبر بدوره في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر الاتفاق بين طهران والرياض بأنه تطور جيد.

روابط ذات صلة

الإتفاق الإيراني السعودي.. وفشل سياسة التخويف الأمريكية من إيران

منظمة التعاون الإسلامي ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي يعتذر لنظيره العراقي عن "حادثة الطلاب"

قطار عودة العلاقات مع سوريا يصل محطة تونس

ما سبب النعاس المفرط خلال النهار؟

الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين ايران والسعودية يسهم في استقرار المنطقة

خبير مصري: اتفاق السعودية وإيران مهم للغاية وانتصار للسلام

مصادر للعالم تكشف تفاصيل نقل جنود بريطانيين من قاعدة امريكية لمناطق "قسد" بالحسكة