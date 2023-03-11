الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين ايران والسعودية يسهم في استقرار المنطقة

العالم - ايران

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو، في بيان نشره على موقع الاتحاد الأوروبي الكتروني، إن "التكتل يشيد بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة"، في إشارة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وجاء في البيان: "نظرًا لأن السعودية وإيران لهما دور محوري بالنسبة لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة بأسرها".

ونوّه ستانو أن "تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوتر في الشرق الأوسط من أولوياتنا الرئيسية".

واختتم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي يبقى على استعداد للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بأسلوب شامل وبشفافية كاملة".

الجدير بالذكر أن "أنريكه مورا " مساعد رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل " اعتبر بدوره في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر الاتفاق بين طهران والرياض بأنه تطور جيد.