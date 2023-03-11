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القوات الروسية تحاول تطويق باخموت من جهة الغرب

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يحاول الجيش الأوكراني التصدي لتقدم القوات الروسية نحو مدينة باخموت وسط قصف مدفعي ومعارك عنيفة بين الجانبين. أما في مدينة خيرسون فقد أعلن الجيش الأوكراني مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة اثنين آخرين في ضربة روسية.

العالم - خاص بالعالم

القوات الروسية تواصل تقدمها بهدوء وسرعة في مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك شرقي اوكرانيا، في محاولة لاحكام تطويقها المدينة بشكل كامل

الجيش الأوكراني اعلن أنه حاول التصدي لتقدم القوات الروسية من الشرق، ما ادى الى معارك عنيفة وقصف متبادل بين الجانبين، وتحاول القوات الروسية التقدم من جهة غرب باخموت، بعد 3 أيام من سيطرة مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القسم الشرقي من المدينة.

وتتعرض باخموت لهجوم روسي منذ اب/ اغسطس الماضي، واكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أن قواته أصبحت على بعد نحو كيلومتر واحد من مبنى إدارة المدينة بعد سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر باخموتكا.

وقال بريغوجين من داخل المدينة: هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة. ويبعد من هنا مسافة كيلومتر ومئتي متر. أهم شيء الآن هو تلقي الذخيرة ومواصلة التقدم.

مدينة باخموت، تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة، نظرا لانها ستتيح للقوات الروسية التقدم نحو مدن رئيسية أخرى في دونيتسك على غرار كراماتورسك وسلوفيانسك وهما من المدن الرئيسية في مقاطعة دونيتسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك المجاورة إقليم دونباس، الحوض الصناعي الكبير في أوكرانيا. وهي عقدة مواصلات إستراتيجية وتبعد 65 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك؛ المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف.

اما في خيرسون فقد اعلن الجيش الاوكراني مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة اثنين آخرين في ضربة روسية، على الطريق السريع الذي يربط ميكولايف بخيرسون. وفي زاباروجيا، اعلنت موسكو، ان الجيش الاوكراني يحشد نحو 70 ألف عسكري على محور المقاطعة.

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