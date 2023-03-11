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خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم؛

رئيس البرلمان يقدم تقريرا حول سير النظر في موازنة العام الجديد

رئيس البرلمان يقدم تقريرا حول سير النظر في موازنة العام الجديد
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقري قاليباف"، خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد مساء اليوم السبت، تقريرا حول سير النظر في مشروع الموازنة الجديدة للبلاد (عام 1402 ه . ش – يبدا في 21 اذار / مارس الجاري)، الى كل من رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي".

العالم - ايران

واستعرض رؤساء السلطات العليا الايرانية في اجتماعهم الذي عقد بمكتب رئيس الجمهورية بطهران اليوم، اهم القضايا والملفات الراهنة في البلاد.

وتقرر في هذا الاجتماع التسريع في وتيرة تسلم لائحة الخطة التنموية السابعة للبلاد من قبل رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية الى مجلس الشورى الاسلامي.

وجرى في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم ايضا، التاكيد على تظافر الجهود المشتركة بهدف معالجة المشاكل والمعضلات الاجتماعية، مضافا الى تكثيف الجهود الشاملة من قبل المسؤولين المعنيين وبمختلف المستويات من اجل بث روح الامل والتفاؤل في قلوب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم اكثر فاكثر، لاسيما وان البلاد مقبل على نهاية العام حلول عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد.

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