رئيس البرلمان يقدم تقريرا حول سير النظر في موازنة العام الجديد

العالم - ايران

واستعرض رؤساء السلطات العليا الايرانية في اجتماعهم الذي عقد بمكتب رئيس الجمهورية بطهران اليوم، اهم القضايا والملفات الراهنة في البلاد.

وتقرر في هذا الاجتماع التسريع في وتيرة تسلم لائحة الخطة التنموية السابعة للبلاد من قبل رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية الى مجلس الشورى الاسلامي.

وجرى في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم ايضا، التاكيد على تظافر الجهود المشتركة بهدف معالجة المشاكل والمعضلات الاجتماعية، مضافا الى تكثيف الجهود الشاملة من قبل المسؤولين المعنيين وبمختلف المستويات من اجل بث روح الامل والتفاؤل في قلوب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم اكثر فاكثر، لاسيما وان البلاد مقبل على نهاية العام حلول عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد.