شاهد.. ثوران أحد اكثر البراكين نشاطا في العالم

العالم - خاص بالعالم

ثوران بركان جبل ميرابي في منطقة يوجياكارتا الخاصة في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، قاذفًا الدخان والرماد الذي صعدت سحابة غباره حتى 3000 متر فوق القمة وغطت المنازل والطرق القريبة من فوهته، وقالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

ومنعت السلطات دخول المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع، وقال الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري في بيان إنه توخيا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي تنصح السطات بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل وأنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث اضطرابات بسبب الرماد، وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب البركان.

ورفع مستوى الحذر من بركان ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد تجدد نشاطه.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى، وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخص.