ملك المغرب يبعث برقية تعزية الى الملك سلمان

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وقال الملك المغربي في البرقية: "لقيت ببالغ التأثر والأسى، نعي شقيقتكم المبرورة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته".

وأضاف الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى سائر أفراد أسرتكم الملكية الكريمة، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا المولى العلي القدير أن يهبكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل فقيدتكم العزيزة بفيض عفوه ورضاه، ويسكنها فسيح الجنان".

والخميس، نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وأدى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

كما شارك ولي العهد في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز الثرى في مقبرة العود بالرياض.