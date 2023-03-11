وزارة الداخلية: اعتقال أكثر من 100 شخص متورطين في حوادث تسمم تلاميذ المدارس 

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واعلنت الوزارة في بيانها ان بعض هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين ، بدافع الأذى أو المغامرة وبهدف تعطيل الصفوف وتحت تأثير الجو النفسي الذي تم إنشاؤه ، اتخذوا خطوات مثل استخدام مواد كريهة الرائحة وغير ضارة، وما إلى ذلك. وتم توجيه التحذير الى هؤلاء فيما التحقيقات جارية على قدم وساق حصول النتيجة النهائية.

وتابع البيان : من بين المعتقلين هناك أشخاص لديهم دوافع عدائية هدفها بث الرعب في نفوس الناس والطلاب وإغلاق المدارس وإثارة الشكوك حول النظام، والتحقيقات مع هؤلاء المجرمين لازالت جارية من بينها ، اكتشاف علاقاتهم المحتملة مع زمرة المنافقين الإرهابية وما الى ذلك .