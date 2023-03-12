طائرة المساعدات الايرانية السادسة عشرة لمنكوبي الزلزال في سوريا تهبط في حلب

العالم - سوریا

ووصلت يوم السبت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية الدولية خمس طائرات من الإمارات وإيران وروسيا محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

ووصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة إيرانية تحمل 35 طناً من المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين من الزلزال.

والى مطار دمشق الدولي وصلت طائرة إماراتية محملة بـ 30 طناً و50 كيلوغراماً من المواد الغذائية بينما وصلت طائرة روسية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

كما وصلت طائرة الشحن الجوي السورية من موسكو تحمل 25 طناً مواد ومساعدات إغاثية تم تنظيمها من قبل السفارة السورية في موسكو ومقدمة من الجالية السورية في روسيا الاتحادية والشعب الروسي لمتضرري الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 26.4 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال .