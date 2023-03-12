الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرة المساعدات الايرانية السادسة عشرة لمنكوبي الزلزال في سوريا تهبط في حلب

طائرة المساعدات الايرانية السادسة عشرة لمنكوبي الزلزال في سوريا تهبط في حلب
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

مع إعادة فتح مطار حلب الدولي ، هبطت فيه طائرة المساعدات الإنسانية السادسة عشرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنكوبي الزلزال ، وتم تسليم حمولتها للسلطات السورية.

العالم - سوریا

ووصلت يوم السبت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية الدولية خمس طائرات من الإمارات وإيران وروسيا محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

ووصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة إيرانية تحمل 35 طناً من المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين من الزلزال.

والى مطار دمشق الدولي وصلت طائرة إماراتية محملة بـ 30 طناً و50 كيلوغراماً من المواد الغذائية بينما وصلت طائرة روسية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

كما وصلت طائرة الشحن الجوي السورية من موسكو تحمل 25 طناً مواد ومساعدات إغاثية تم تنظيمها من قبل السفارة السورية في موسكو ومقدمة من الجالية السورية في روسيا الاتحادية والشعب الروسي لمتضرري الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 26.4 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال .

روابط ذات صلة

مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غد الجمعة

تحويل هبوط طائرات مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية

طائرة مساعدات إغاثية من ايران تصل مطار حلب الدولي

قافلة إغاثية يمنية ثانية لمتضرري الزلزال تنطلق إلى حلب

استنفار الحشد الشعبي بعد الزلزال الذي ضرب حلب قبل ساعة

الحشد الشعبي يسلم دائرة صحة حلب نحو 30 طنا من المواد الطبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طائرة المساعدات الايرانية السادسة عشرة لمنكوبي الزلزال في سوريا تهبط في حلب

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني

احتجاجات في بريطانيا تضامنا مع العاملين في الرعاية الصحية

بيان الخارجية بخصوص اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

وزير الصحة: ايران البلد الوحيد شرق المتوسط الذي ينتج 6 أنواع من لقاحات كورونا