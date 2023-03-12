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السودان..

أول اجتماع بين 'البرهان' و'حميدتي' منذ الخلافات بالسودان

أول اجتماع بين 'البرهان' و'حميدتي' منذ الخلافات بالسودان
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

عقد، مساء أمس السبت، اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، في لقاء هو الأول من نوعه منذ أسابيع من اتساع الخلافات بينهما.

العالم- السودان

وأكد مجلس السيادة، في بيان، لقاء رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، دون مزيد من التفاصيل حول ما جرى بشأن الخلافات.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.

وفيما استعرض اللقاء، بحسب البيان، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، اتفق البرهان وحميدتي على "تشكيل لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة، وحركات الكفاح المسلح، لمتابعة الأوضاع الأمنية".

وبرز الخلاف بين البرهان ونائبه، أخيراً، خلال مخاطبات جماهيرية شددت فيها قيادة الجيش على ضرورة دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، وعدّت ذلك أساساً للاستمرار في عملية التسوية السياسية مع المدنيين، فيما طالب قائد الدعم السريع بالمضي قدماً في التسوية وتسليم السلطة للمدنيين، وأقر بخطأ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

وبحسب تقارير صحافية، فإنّ اللقاء بين البرهان وحميدتي، حصل بواسطة من قادة الأجهزة الأمنية التي حاولت تقريب المسافات بين الرجلين.

المصدر: العربي الجديد

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