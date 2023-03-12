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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال رابع في اشتباك مسلح بموقع عسكري بالقرب من قرية جيت في محيط قلقيلية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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